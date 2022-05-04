PTT personel alımı ne zaman 2022? 2022 YILI PTT PERSONEL ALIMI: PTT personel alımı başvuru şartları açıklaması

İş arayan binlerce birey bilhassa kamu kurum ve kuruluşlarının güncel personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Bu noktada PTT personel alımı ne vakit 2022 sorusunun cevabı da sık sık araştırılıyor. Şartlar tespitlendi ve 35 yaş altı herkesi yakından ilgilendiriyor. İstihdam yapılacak olan kadrolar da açıklanırken müracaatların ne vakit, nasıl yapılacağını öğrenmek isteyenler son gelişmeleri haberimizde bulabilir. Peki 15 bin PTT personel alımı müracaat şartları nelerdir? İşte ayrıntılar...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2022?
PTT personel alımında büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis ve tekniker alımı yapılması bekleniyor. 35 yaşını aşmamış olma şartı aranan kadrolar için başvuru tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER
-Türk vatandaşı olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak
-Kamu haklarından yasaklı bulunmamak
-Yapılacak 'yazılı ve/veya sözlü sınavda' başarılı olmak
-18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak
-Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak