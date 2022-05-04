Özel okullarda ön kayıtlar ne zaman başlayacak? LGS ile öğrenci alınıyor! 2022 Özel lise kayıt takvimi belli oldu mu?

LGS ile öğrenci alacak özel okullarda bu yıl aynı gün içinde hem kesin hem yedek kayıtlar yapılacak. Aralarında Amerikan, Alman, Fransız, İtalyan liselerinin de yer aldığı yabancı özel liseler de kayıtlarda aynı takvimi işleyecek. Peki, Özel okullarda ön kayıtlar ne zaman başlayacak? LGS ile kayıt alacak liselerde özel okul kayıt takvimi belli oldu mu?
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 30 Haziran'da açıklanacak. Öğrencilerini bu sınav sonuçlarına göre alacak özel liseler de aynı gün taban puanlarını açıklayacaklar.
ÖZEL OKULLARDA ÖN KAYITLAR NE ZAMAN?
Özel okulların birinci önkayıt dönemi 30 Haziran, 1-2 ve 3 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Önkayıtlar 3 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te son bulacak. Aynı gün asil ve yedek kayıt listeleri açıklanacak.
ÖZEL OKULLARDA KESİN KAYITLAR NE ZAMAN?
Birinci kesin kayıt dönemi 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Saat 12.00'ye kadar asil listede olanlar kayıt yaptırabilecek. Yedek listeler de aynı gün saat 13.30'da açıklanacak. Kayıt işlemi ise saat 21.00'de son bulacak. Eğer boş kontenjan varsa ve okul isterse serbest kayıt dönemi için yeni puan belirlenecek. Okulların boş kontenjanları kalırsa serbest kayıt dönemi başlayacak. 5, 6, 7 ve 8 Temmuz ise serbest kayıt dönemi olacak.