Özel okullarda ön kayıtlar ne zaman başlayacak? LGS ile öğrenci alınıyor! 2022 Özel lise kayıt takvimi belli oldu mu?

Sabah kesin kayıtlar, öğleden sonra yedekler olacağı için velilerin başka bir okula kayıt yaptırmak için hareket edecek zamanları hayli kısıtlı olacak. Bu nedenle anne ve babanın ayrı okullarda beklemesini öneren Gülan "Çocuklarının kayıt işlemleri için veliler vekâlet verebilir" dedi. Velilerin bu yıl okul tercihinde her zamankinden daha kararlı olması gerektiğini söyleyen Gülan "Kayıt yaptırdığınız okuldan vazgeçmeniz durumunda ödediğiniz ücreti yüzde 10 kesintili bir şekilde geri alabilirsiniz. Daha sonra LGS'yle öğrenci alan bir liseye çocuğunuzu kaydettirirseniz ücretin tamamını da alabilirsiniz" uyarısında bulundu.