Dolar bugümn güne yükselişle başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini, piyasalarda yatay bir seyirin hakim olduğunu belirtmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı sonrası dolar, altın, BTC, borsa yükseldi mi, düştü mü? FED faiz artışının ardından dolar kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Fed faiz kararı dünyanın gündeminde. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak.
FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!
ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
ALTIN, DOLAR, EURO SON DURUM!
Son dakika haberi…Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi Fed faiz kararı açıklaması oldu. 2 gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı ile faiz kararı bugün açıklandı. Fed politika faizini 50 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed Mart 2022 faiz toplantısında yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı. Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisi konusunda mesajlar verecek.
Bununla beraber analistler, Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrası vereceği mesajların gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacağını vurguladı.
2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ
2022 Haziran Fed toplantısı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı
2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı
2022 Eylül Fed toplantısı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı
ALTIN FİYATLARI BEKLENEN FED FAİZ KARARI İLE DALGALANIYOR
Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.