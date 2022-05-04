dvlottery.state.gov: Mayıs 2022 Green Card Türkiye sonuç listesi açıklandı mı? Green Card çekiliş sonuçları isim listesi

Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!