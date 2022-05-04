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    • Haberler
    • 04.05.2022 09:30
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    • 04.05.2022 09:30
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    Bayramda İZBAN ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nın 3. günü toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray...

    Ramazan Bayramı'na kavuşan Müslüman alemi bugün son günü idrak ediyor ve sabah saatlerinde yoğun bir şekilde Bayramda İZBAN ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nın 3. günü toplu taşıma bedava mı sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar bayram boyunca gezmek ve sevdiklerini ziyaret etmek için toplu taşıma araçlarına ihtiyaç duyuyor ve ücretsiz yararlanıp yararlanamayacağını öğrenmek istiyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'de metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray gibi toplu taşıma araçları bayramın son günü ücretsiz mi yoksa paralı mı?

    takvim.com.tr
    Bayramda İZBAN ücretsiz mi?

    Bayramda İZBAN ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nın 3. günü toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray seferleri paralı mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde yaşayan vatandaşlar bugün bir yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyor ve ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu öğrenmek amacıyla araçtırmalarını hızlandırdı. İşte tüm bilgiler...

    BAYRAMDA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

    İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.

    İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatlerinde 7,5 dakikada bir, 12.00-20.00 saatlerinde 6 dakikada bir sefer yapacak.

    Konak Tramvayı'nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir olacak.

    Öte yandan 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek İZDENİZ'de ise arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak.

        İSTANBUL, ANKARA, İZMİR RAMAZAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Ankara ve İzmir'de bayram boyunca toplu taşıma araçlarına bedava binilecek. İstanbul'da 2 – 4 Mayıs 2022 arası İETT, Marmaray, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım ücretsiz olacak.

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…" Kararı gereğince vatandaşlarımız, 02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.

        Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecektir.
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