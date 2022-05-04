Bayramda İZBAN ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nın 3. günü toplu taşıma bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir metrobüs, otobüs, tramvay, marmaray seferleri paralı mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde yaşayan vatandaşlar bugün bir yerlere gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak istiyor ve ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu öğrenmek amacıyla araçtırmalarını hızlandırdı. İşte tüm bilgiler...
BAYRAMDA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'ın ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.
İzmir Metrosu, arife ve bayram günleri 06.00-12.00 ile 20.00-00.20 saatlerinde 7,5 dakikada bir, 12.00-20.00 saatlerinde 6 dakikada bir sefer yapacak.
Konak Tramvayı'nda gün boyunca seferler 7,5 dakikada bir, Karşıyaka Tramvayı'nda ise 10 dakikada bir olacak.
Öte yandan 1 Mayıs Pazar gününden itibaren yaz dönemi sefer tarifesine geçecek İZDENİZ'de ise arife ve bayram günlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak.