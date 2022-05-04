4 Mayıs FED faiz açıklaması son dakika: FED faiz kararı sonrası dolar, altın, BTC, borsa yükseldi mi, düştü mü? FED faiz artışının ardından dolar kaç TL oldu?

SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Bankası(Fed), Faiz aralığını %0,25-0,50 seviyesine yükseltti. Fed faiz kararını 8'e karşı 1 oyla aldı. ABD ekonomisindeki büyüme tahmini ise değişti. 2022 yılı için büyüme tahmini yüzde 30 aşağı çekilerek yüzde 4'ten yüzde 2,8'e gerilemiş oldu. 2023 yılı için büyüme yüzde 2,2, 2024 yılı için ise yüzde 2 olarak korundu. Uzun dönem büyüme beklentisi de yüzde 1,8 olarak kaldı.



Komite açıklamasında, "Hedef faiz aralığında artırımların devam etmesinin uygun olacağı öngörüldü" ifadeleri kullanılırken, Komite'nin maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflerine uzun vadede ulaşmayı da içeren hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklerin gelişmesi halinde Fed'in duruşunu ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.