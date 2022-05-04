4 Mayıs FED faiz açıklaması son dakika: FED faiz kararı sonrası dolar, altın, BTC, borsa yükseldi mi, düştü mü? FED faiz artışının ardından dolar kaç TL oldu?

Dolar bugümn güne yükselişle başladı. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini, piyasalarda yatay bir seyirin hakim olduğunu belirtmişti. Peki, FED faiz kararı ne oldu? FED faiz kararı sonrası dolar, altın, BTC, borsa yükseldi mi, düştü mü? FED faiz artışının ardından dolar kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Fed faiz kararı dünyanın gündeminde. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak.
3-4 Mayıs Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak.
Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek.
ALTIN, DOLAR, EURO SON DURUM!
Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek.
Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.
Piyasalarda likidite azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, "Enflasyondan korunma aracı" olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.
Spot altın serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.
Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.