2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları! Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı açıklaması...

Amerika'da çalışma ve gezme fırsatını birlikte sunan Work and Travel'a rekor seviyede başvuru oluyor. Work and Travel Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemidir. Peki 2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları ve Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar...
👉AYDA 3000 DOLAR
Öğrencilere Amerika'da 3 ay çalışma ve 1 ay gezme hakkı sunan Work and Travel'a tüm dünyadan 150 bin öğrenci katılıyor. Yurtdışında eğitim almaya bütçesi yetmeyen öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği programla öğrenci para biriktirebiliyor.
👉WORK AND TRAVEL YAŞ SINIRI
Work and Travel programına katılabilmek amacıyla yaş sınırları vardır. Programa müracaat yapacak olan öğrencilerin 18 yaş ila 27 yaş aralığında olması gerekmektedir. 27 yaşını doldurmuş ve daha ardından üniversite öğrencisi olarak eğitim hayatına devam eden kişiler programa katılma hakkına sahip değildir.
👉WORK AND TRAVEL ŞARTLARI
■ Üniversitede 4 yıllık bölümde aktif öğrenci olmak
■ 18-26 yaş arasında olmak (Bazı kurumlarda yaş sınırı artıyor)
■ En az 2.00 not ortalamasına sahip olmak
■ Orta seviyede İngilizce bilmek
👉WORK AND TRAVEL NEDİR?
Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemi. Work and Travel programı Amerikan hükumetinin kontrolünde yapılan, dünyanın değişik yerlerinden üniversite öğrencilerinin yaz tatilleri boyunca Amerika'da çalışıp İngilizcelerini geliştirme imkanları buldukları, dünyayı ve farklı kültürleri tanımalarını sağlayan bir öğrenci kültürel değişim programı.
WAT programı Amerika'yı turist gibi değil içinden biri gibi yasamanızı ve anlamanızı sağlayan ve bunu yaparken de seyahat harcamalarınızı karşılayıp yanınızda bir miktar parayla dönebileceğiniz bir program.