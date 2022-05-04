2022 kayıp kimlik çıkartma ücreti ne kadar? T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler?

Gündemde pek çok kişi T.C. kimlik kartı kaybolduğunda yapılması gerekenler neler? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Devletin vatandaşlarına verdiği bu kart her zaman kişinin yanında olmalıdır. Resmi işlemler bu kart sayesinde gerçekleşir, kaybolma durumunda ise yenisinin çıkartılması gerekir. Peki yeni kart çıkarmak için neler gereklidir, nereye başvurmak lazım? 2022 kayıp kimlik çıkartma ücreti ne kadar? Sorusunun yanıtı da merak edilerek sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Haberimizden tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
T.C KİMLİK KARTI KAYBOLDUĞUNDA NE YAPILMALI?
Herhangi bir sebepten ötürü kimliğinizi kaybettiyseniz öncelikle kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması durumunda kayıp ve çalıntı bildirimi yapmanız gerekiyor. Bunun sonucunda kimlik kartınız iptal edilecektir. Yeni çipli kimliğimi kaybettim? Diyorsanız Alo 199 çağrı merkezini arayarak bildirim yapabilirsiniz. Ya da bulunduğunuz nüfus müdürlüğüne müracaatınız gerekecektir. Vakit kaybetmeden olası bir durum ile karşılaşmama açısından en yakın nüfus müdürlüğüne gereken belgeler ile gitmeniz gerekmektedir. Nüfus Müdürlüğünde bulunan yetkili kişiye nüfus cüzdanınızı kaybettiğinizi yenisi istediğinizi bildirin. Yetkili kişi size bir form uzatarak bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu form sonucunda kimlik kartı isteğiniz onaylanacaktır. Kimlik kartı çıkarmak biraz zaman alacağından dolayı vatandaşların kullanabilmesi için geçici bir kimlik kartı verilecektir. Geçici kimlik kartı normal kimlik kartı gibi yaptığınız işlemlerin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun, karışıklık çıkarmayacaktır. Başvurduğunu yeni kimlik kartının basılması sonrasında belirtilen adrese kimlik kartınız gönderilecektir.
YENİ KİMLİK KARTI NASIL ÇIKARILIR?
Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşın altındaysa:
Nüfus cüzdanını kaybeden kişi 15 yaşın altında olması halinde kimlik başvurunuz" veliniz veya vekâletname ibraz edilen kişiler" tarafından yapılması gereklidir.
Kimliğini kaybeden 15 yaşın altındaki kişilerden Fotoğraf istenmemektedir.
Kimlik kartı çıkarmak için 25 TL kimlik çıkarma ücretini yatırmanız gerekmektedir.
Kimliği kaybeden kişi 15 yaşını tamamlamış ise:
Kimliğini kaybeden kişi 15 yaşını tamamladıysa eğer, şahsen başvuru yapmak zorundadır.
Başvuru yaparken "sürücü belgeniz, pasaportunuz, uluslararası aile cüzdanınız gibi başka bir fotoğraflı kimlik belgenizi" bulundurmak zorundasınız.
Yanınızda 1 adet Biyometrik Fotoğraf götürmeniz gereklidir.
Ayrıca kimlik çıkarmak için 25 TL ücretini yatırmış olmanız gereklidir.