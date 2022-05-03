DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ 2022! 11 Ayın Sultanı Ramazan sona ererken milyonlarca müslümanı bu kez bayram heyecanı sardı. Evlerde bayram hazırlıkları devam ederken bir yandan da bayrama özel kutlama mesajları, sözleri merak ediliyor. Vatandaşlar telefondan SMS, Whatsapp ile sevdiklerinin bayramını kutlamak için can atıyor. Haberimizde hem resimli hem resimsiz, duygusal, güzel, yeni, anlamlı, hadisli, dualı bayram mesajlarına ulaşabilirisiniz. Kopyala yapıştır yapmanız yeterli! İşte 3 Mayıs Türk bayraklı, dini eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajları...
ANLAMLI, GÜZEL, YENİ, HADİSLİ, DUALI, AYETLİ BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2022
Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.
Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.
Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı çoğaltan, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun.
Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Cenabı Hak tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayırları kabul etsin. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.
Tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diler herkesin bayramının huzur ve mutluluk içerisinde geçmesini temenni ederim. Bayramınız mübarek olsun...
Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.