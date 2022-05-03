Araç plakasına yazılan ceza sorgulama ekranı 2022! Trafik cezası nasıl, nereye ödenir? Trafik cezasına itiraz nereden yapılır?

- E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.

ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA

Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.

Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.