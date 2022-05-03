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    • Haberler
    • 03.05.2022 06:30
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    • 03.05.2022 06:57
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    Teşrik tekbiri Ramazan Bayramı'nda getirilir mi? 2022 Ramazan Bayram'ında Teşrik tekbiri nasıl getirilir, ne zaman başlar?

    Ramazan Bayramı'nda Müslümanlar bu mübarek zamanın sevinciyle dolup taşıyor. Milyonlarca Müslüman namaz kılarak, dualar ederek bayramı karşılıyor. Bayramın gelmesiyle birlikte merak edilen sorulardan biri teşrik tekbirinin ne demek olduğu... Teşrik tekbiri nasıl getirilir sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nda getirilen teşrik tekbirlerinin Ramazan Bayramı'nda olup olmadığının yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Teşrik tekbiri Ramazan Bayramı’nda getirilir mi?

    Bayramda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri var mı? Kurban Bayramı'nda getirildiği bilinen teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı'nda olup olmadığı Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

    TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?

    Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

    Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.

    TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

    Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

        Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

        TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

        Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

        Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.

        Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim'e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa "Allāhüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.

        Şâfiîler ayrıca buna, "Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd; Allāhüekber kebîren ve'l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ" lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, "Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü'd-dîne ve lev kerihe'l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).
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