BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Resmi tatillerde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.