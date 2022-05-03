Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayram boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu kapsamda eczaneden ilaç alacak vatandaşlar nöbetçi eczane listesini araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 3-4 Mayıs nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...