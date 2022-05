Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namaz! Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...

BAYRAM GECESİ KILINACAK 10 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

Rabî ibni Huseym (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen rivâyete göre; Abdullâh ibni Mes'ud (Radıyallâhu Anh) Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:

"Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a yemîn ederim ki; Cibrîl (Aleyhisselâm)ın bana haber verdiğine göre; İsrâfîl (Aleyhisselâm) Azîz ve Celîl olan Rabbi'nin şöyle buyurduğunu ona haber vermiş:

'Her kim Ramazan Bayramı gecesi on rekât kılar; her rekâtta (bir) Fâtiha ve on bir kere İhlâs Sûresi okur, rükûunda ve secdesinde de on kere: