Portekiz Vatandaşlığı Nasıl Alınır? Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu, Şartları Nedir?
• Evlilik Yoluyla Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu
• Portekiz'de gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık alma
• Oturum İzni Yoluyla Portekiz Vatandaşlık Başvurusu Şartları
• Çocuklar için Portekiz Vatandaşlık alınması
• Portekiz Asıllı Olan Sefarad Yahudileri için Portekiz Vatandaşlığı alınması
Portekiz Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
Portekiz vatandaşı olmak için başvurular, Portekiz hükümeti tarafından farklı yerlere yapılması üzerine kararlaştırılmıştır. Vatandaşlık başvurularının yapılabileceği konumlar, şöyle belirlenmiştir:
- Göçmen Entegrasyonu Ulusal Destek Merkezindeki Noterlikler ve Kayıt Büroları
- Lisbon'daki Areeiro Kayıt Bürosu
- Portekiz'de bulunan herhangi bir nüfus idaresine
- Odivelas Vatandaş Kurumu
- Portekiz Vatandaşlık Dairesi
Bu konumların tümüne, fiziksel olarak başvuru imkanı vardır. Portekiz Merkezi Kayıt Kuruluşuna veya Portekiz Vatandaşlık Dairesi kurumları ise online olarak da başvuru kabul eden kurumlar arasında yer alır.
Portekiz Vatandaşlığı Şartları Nelerdir?
Portekiz ülkesinin vatandaşlığına girmek için talep edilen koşullar, şöyle sıralanmıştır:
- Ebeveynleri Portekiz'de ikamet ederken doğmuş olan kişiler için Portekiz'de en az 5 yıl yaşamaları gerekir.
- Portekiz'de doğmak, 6 Temmuz 2018'den sonra nüfusa kaydolmuş olmak ve ebeveynlerden birinin Portekiz'de yasal olarak en az 2 yıl ikamet etmiş olması gerekmektedir.
- Yurt dışında doğan ve sonradan Portekiz vatandaşlığı almak isteyen kişilerin en az 3 yıl boyunca bir Portekizli ile resmi olarak evli olmaları, en az 5 yıl boyunca resmi olarak Portekiz'de ikamet etmeleri, 18 yaşlarını doldurmadan önce Portekizli bir aile tarafından evlatlık edinmeleri ya da Portekizli bir ebeveyne ya da Portekizli bir büyükanneye veya büyükbabaya sahip olmaları gerekmektedir.
- Daha önce Portekiz vatandaşı olan ancak vatandaşlıktan çıktıktan sonra başka bir ülke ya da devletin vatandaşlığına girmemeleri gereklidir.
- Eskiden Portekiz himayesi altında olan kolonilerden ya da deniz aşırı bölgelerden birinde doğulması gereklidir. Bununla beraber, Portekiz hakimiyeti altında olan bir bölgede doğan ya da doğanların soyundan olunması gerekir.
- Portekiz Devletine veya toplumuna çeşitli şekillerde hizmet etmiş olmak gerekir.
- Portekiz Sefarad Yahudileri soyundan gelen kişiler arasında yer alınmalıdır.
Portekiz Vatandaşı Olmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?
Portekiz vatandaşlığının alınabilmesi için hükümet tarafından talep edilen evraklar güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
- Tasdikli doğum belgesi
- Portekizce yazılmış başvuru formu (Yazılacak olan başvuru formunda Portekiz vatandaşlığına başvurma sebebi, tam adı, doğum tarihi, medeni hali, ulusu, ebeveynlerinin adı, mesleği, adresi, önceden yaşadığı ülkeler, yasal temsilcisinin veya avukatının tam adı ve adresi yazılır. Bunlara ek olarak başvuru belgesi bir şahit önünde imzalanması da gereklidir.)
- Adli sabıka kaydı
- Portekiz vatandaşlığı almak istendiğine dair beyan
- Portekiz toplumsal yeterlilik kaydı (Başvuru yapmış olan kişilerin kişisel gelir vergisi beyannamesi, su/ elektrik/ kira faturaları, Portekiz'de doğan çocuğun resmi kayıtları, maaş bordrosu gibi belgeler talep edilir.)
- Evlilik ve medeni birlikteliğin devam ettiğine kanıt olacak belgeler
- Portekiz devletine hizmet edildiğini kanıtlayan belgeler
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