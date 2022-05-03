Hıdırellez ne zaman, hangi gün 2022? 5 Mayıs Hıdırellez nasıl dilek dilenir, kimler kutlar? Hıdırellez duaları ve ritüelleri nelerdir?

Baharın gelişini simgeleyen ve çevremizdeki birçok coğrafyada kutlanan Hıdırellez bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Tarihin ilk çağlarından itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibâriyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktaydı. Peki, Hıdırellez ne zaman? 2022 hıdırellez hangi gün kutlanacak? Hıdırellez duası nedir? İşte merak edilenler!
HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2022
Hıdırellez her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez için bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamayacak.
HIDIRELLEZ NEDİR?
Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor. Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor.
HIDIRELLEZ GÜNÜ YAPILMASI UYGUN GÖRÜLMEYENLER
Hıdırellez inanışına göre yapıldığı zaman bereket, sağlık, şans ve mülk getireceğine inanılan uygulamalar yapıldığı gibi yapılmasının uygun görülmediği davranışlar da bulunuyor.
Doğaya zarar verilmemesi, süt sağılmaması, çift sürülmemesi, boya ve badana yapılmaması, dikiş dikilmemesi, çamaşır yıkanmaması, un elenmemesi, makas tutulmaması gibi inanışlar da yer alıyor.