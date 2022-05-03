Green Card ne zaman açıklanıyor 2022? Mayıs Green Card sonuç listesi açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? (dvlottery.state.gov)

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda başvuru yapanlar kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!
GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.
İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.
Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.
Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.
Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.