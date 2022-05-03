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    • Haberler
    • 03.05.2022 03:30
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    • 03.05.2022 06:57
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    Green Card ne zaman açıklanıyor 2022? Mayıs Green Card sonuç listesi açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? (dvlottery.state.gov)

    Amerika Birleşik Devleti (ABD) tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Bu kapsamda günün en çok araştırılan soruları arasında "Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuç listesi açıklandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Green Card ne zaman açıklanıyor 2022?

    Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu akşam saatlerinde günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda başvuru yapanlar kura sonuçları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler!

    GREEN CARD NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Green Card çekilişi başvuruları her yıl Ekim ayının ilk haftası başlamaktadır. Kasım ayının ilk haftası sona eren Green Card çekilişi sonuçları Mayıs ayında açıklanır. Bu sene başvurular 6 Ekim-9 Kasım 2021 tarihleri arasında alındı. Green Card çekilişi sonuçları ise 7 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

    İŞTE GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

    Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

    Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

    Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

    Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

        Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

        Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

        Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

        Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

        Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

        GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

        1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.

        2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

        3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

        4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

        5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

        6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

        7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

        8. Submit Linkine tıklayın.
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        Haberler Haberler Green Card ne zaman açıklanıyor 2022? Mayıs Green Card sonuç listesi açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? (dvlottery.state.gov)
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