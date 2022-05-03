BİM saat kaçta açılıyor? BİM hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne? BİM aktüel ürünler nelerdir?

BİM Aktüel Ürünler Nelerdir?

BİM marketlerinde satılan aktüel ürünler, BİM marketlerinin bünyesinde sürekli olarak bulundurmayan ancak dönemsel olarak gelen ürünlerdir. Bu ürünler, genellikle piyasada satılanların çok daha altında fiyatlarda BİM marketlerinde satılmasından dolayı ilgi görür. BİM, diğer zincir marketlere göre daha fazla aktüel ürün getirmesi sebebi ile de çokça tercih edilen marketlerden biridir. Buzdolabı, çamaşır makinesi, aynalı dolap gibi sürekli çeşitli ve uygun aktüel ürünler getirerek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ücretler karşılığında sunar.

BİM'de Hangi Ürünler Satılır?

BİM marketlerinde satılan ürünlerin grupları, BİM mağazacılık tarafından şöyle sıralanmıştır:

Etli Taze Mamüller

Süt ve Süt Ürünleri

İçecekler

Bakliyat & Unlu Mamüller

Tatlılar ve Atıştırmalıklar

Meyve & Sebze

Dondurulmuş Yiyecekler

Temizlik Malzemeleri

Kağıt Ürünleri ve Kozmetik

Yağlar ve Soslar

Gıda Dışı Ürünler

Bu türde olan ürünler, tüm BİM marketlerinde sürekli olarak satılırlar. Stoklarına göre değişiklik gösterseler de sevkiyat tarihlerinde bu kategori ürünlerinin tümü marketlere gönderilir.