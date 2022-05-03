BİM 3 Mayıs Salı açık mı, kapalı mı? 3-4 Mayıs BİM saat kaçta açılıp, kapanıyor? Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri 2022!

2022 Ramazan Bayramı'nda BİM açık mı kapalı mı? BİM bayramda açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2022 Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri araştırılan konulardan birisi. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bunlardan birisi de BİM marketleri oldu. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM bayramda açık mı,kapalı mı? BİM marketler 3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!
BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.
BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.