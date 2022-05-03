BİM 3 Mayıs Salı açık mı, kapalı mı? 3-4 Mayıs BİM saat kaçta açılıp, kapanıyor? Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri 2022!

2022 Ramazan Bayramı'nda BİM açık mı kapalı mı? BİM bayramda açık mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. 2022 Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri araştırılan konulardan birisi. Bayramda markete giderek alışveriş yapmak isteyenler marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Bunlardan birisi de BİM marketleri oldu. Türkiye'nin hemen hemen her noktasında bulunan BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM bayramda açık mı,kapalı mı? BİM marketler 3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!