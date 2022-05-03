🏪BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 3,4 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour saat kaça kadar açık? 2022 Ramazan Bayramı süper market çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Ramazan bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık merak konusu oldu. Zincir marketlerin bazıları bayramın 1. günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar normal çalışma düzeninde devam edecek.

2,3,4 MAYIS BİM-A101-ŞOK-MİGROS-CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

A101 bayram çalışma saatleri

A101 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.

BİM bayram çalışma saatleri

BİM bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.