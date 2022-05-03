🏪BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour saat kaça kadar açık? 2022 Ramazan Bayramı süper market çalışma saatleri

2022 Ramazan Bayramı süper market çalışma saatleri gündemde sıklıkla araştırılıyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 2 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak. 3 gün sürecek bayram tatilinde zincir marketlerden alışveriş yapmak isteyenler BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefoursa'nın bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? 2,3,4 Mayıs BİM-A101-ŞOK-MİGROS ve Carrefour saat kaça kadar açık?
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Ramazan bayramında marketler açık mı, kaça kadar açık merak konusu oldu. Zincir marketlerin bazıları bayramın 1. günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar normal çalışma düzeninde devam edecek.
2,3,4 MAYIS BİM-A101-ŞOK-MİGROS-CARREFOURSA ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
A101 bayram çalışma saatleri
A101 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet verecek.
BİM bayram çalışma saatleri
BİM bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.
ŞOK bayram çalışma saatleri
ŞOK'un bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.
Migros bayram çalışma saatleri
Migros'un ise bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.