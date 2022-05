Amerika'da çalışma ve gezme fırsatını birlikte sunan Work and Travel'a rekor seviyede başvuru oluyor. Work and Travel Öğrencilere Amerika'da yazın hem gezip hem çalışma fırsatı sunan uluslararası yabancı dil programı Work and Travel, aynı zamanda bir çeşit kültürlerarası karma eğitim sistemidir. Peki 2022 Work and Travel başvuru çalışma şartları ve Work and Travel nedir ücreti yaş sınırı nedir? İşte tüm detaylar...