BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.