Ülkemizde kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 Mayıs ne zaman, 19 Mayıs 2022 yılında hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi soruları özellikle öğrencilerin gündeminde. Resmi tatillerden biri olan 19 mayıs bu sene perşembe gününe denk geliyor. Yani okullar, kamu daireleri, devlet daireleri zaten o gün tatil olacak. Öğrenciler bir değişiklik olmazsa 20 Mayıs Cuma günü eğitime kaldığı yerden devam edecek. Peki, 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi? 19 Mayıs Perşembe okullar tatil mi, ders var mı? 20 Mayıs Cuma tatil olacak mı, birleşecek mi? İşte detaylar!
19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs, 2022'de perşembe gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935'ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanır. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli bayram ve resmi tatildir.
19 Mayıs'ta okullar tatil olur ve o gün ders yapılmaz.