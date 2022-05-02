👉Yağ Yakan Yiyecekler Hangileri? Yağ Yakma Etkisi Olan Yiyecekler
Yağ yakan yiyecekler listesi, diyetisyenler tarafından şöyle sıralanmıştır:
- Su
- Yumurta
- Yulaf ve Arpa
- Ceviz ve Badem
- Somon balığı
- Keten tohumu
- Elma
- Tatlı patates
- Sirke
- Vişne
- Armut
- Esmer pirinç
- Sarımsak ve soğan
- Çay ve kahve
- Acı biber
Belirlenmiş olan bu besinlerin kişilere özel olarak oluşturulmuş olan diyet listelerinde önerildiği kadar tüketilmesi doğrultusunda kolaylıkla yağ yaktığı fark edilmiştir.
👉Yağ Yakma Etkisi Olan Yiyecekler Nelerdir?
Vücutta yağ yakma etkisi olan besinler, şöyle sıralanmıştır:
- Tarçın
- Ananas
- Karpuz
- Hindistan cevizi yağı
- Ceviz
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Ispanak
- Kereviz
- Turşu
- Kinoa
- Bitter çikolata
👉En Hızlı Yağ Yakan 8 Yiyecek Nelerdir?
Vücutta yağ yaktıran 8 temel yiyecek, şöyle sıralanabilir:
- Kahve
- Mercimek
- Acı biber
- Brüksel lahanası
- Avokado
- Chia tohumu
- İstiridye
- Tarçın
- Sarımsak
- Kırmızı şarap
- Karpuz
👉Sabah Aç Karnına Yağ Yakan İçecekler Nelerdir?
Yemek yemeden tüketildiği zaman vücutta yağ yakımını sağlayan bazı besinler, diyetisyenler ve uzmanlar tarafından şöyle belirlenmiştir:
- Çilek
- Kahve (şekersiz)
- Limon
Sabahları açken tüketildiği zaman yağ yakan bu yiyeceklerin mutlaka doktor kontrolü altında tüketilmesi gereklidir. Bir hastalığı olan veya yağ yaktıran besinlerden birine alerjisi olan bu besinleri tüketmemesi önemle hatırlatılmıştır.
👉Gece Yağ Yakan Yiyecekler Nelerdir?
Geceleri yatmadan tüketildiği zaman yağ yakımını kolaylaştıran yiyeceklerden bazıları şunlardır:
- Elma ve elma sirkesi
- Zencefil
- Acı biber
- Kemik suyu
- Kefir
- Kırmızı et
- Tavuk
- Matcha Yeşil Çay
- Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler
- Greyfurt
- Ghee yağı
- Karnabahar
- Chia tohumu