Tiktok Mavi Tik Kaç Para?

Tiktok mavi tik sembolü , tiktok tarafından para ile satılan bir ifade değildir. Tiktok kullanan ve mavi tike sahip olmak isteyen kişilerin bu sembole sahip olabilmeleri için kendilerine sunulmuş olan şartları yerine getirmeleri ve Tiktok tarafından da onay almaları gereklidir.

Tiktok Mavi Tik Kaç Takipçide Alınır?

Tiktok üzerinden mavi tik alınabilmesi için Tiktok hesap sahiplerinin en az 1.000 kişi tarafından takip edilmeleri gereklidir. Bu takipçi sayısının ne kadar üstünde olunursa, kişilerin mavi tik alabilme ihtimalleri o kadar artacaktır. Ancak kişilerin takipçi sayıları 999 iken bile yaptıkları başvurular, koşullar yerine getirilmediği sebebi ile reddedilir.