Bayramda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri var mı? Kurban Bayramı'nda getirildiği bilinen teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı'nda olup olmadığı Müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...
TEŞRİK TEKBİRİ NE DEMEK?
Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?
Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).