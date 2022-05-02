SON DEPREMLER LİSTESİ! 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Son depremler listesi, 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı doğrultusundan paylaşıldı. Kırıkkale, Erzurum, Van, Denizli, Denizli, Muğla gibi hayat sürdürdükleri şehirlerde sarsıntı hisseden şahıslar 2 Mayıs deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve husus başlıklarını internette araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan oluşturulan bildirime haberimizden ulaşabilirsiniz...
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün yaşanan son depremler ile ilgili verileri paylaştı. Son dakika deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak görebilmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ 2 MAYIS 2022 PAZARTESİ
2022.05.02 10:30:16 37.8640 26.8723 5.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 10:29:30 37.8738 26.9002 5.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 09:38:44 38.9755 41.4225 10.2 -.- 2.1 -.- BAHCEKOY-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:37:06 39.0260 41.4298 4.2 -.- 2.4 -.- TUTEN-(MUS) İlksel
2022.05.02 09:30:43 38.9707 42.0400 1.6 -.- 2.3 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2022.05.02 09:20:24 37.1033 27.2818 5.0 -.- 1.2 -.- YALIKAVAK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.05.02 09:09:19 37.0095 28.9685 5.4 -.- 1.6 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 08:56:21 35.4677 25.0755 5.0 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 08:38:45 35.2908 32.9332 8.8 -.- 2.1 -.- KIBRIS-SADRAZAMKOY İlksel
2022.05.02 08:25:40 40.4612 26.2833 2.4 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.02 07:15:43 36.9993 27.8357 15.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:31:34 40.8830 31.7477 2.4 -.- 2.6 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2022.05.02 06:29:03 41.0660 43.8840 5.0 -.- 3.0 3.2 ERMENISTAN İlksel
2022.05.02 06:26:09 36.3827 27.1433 11.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 06:16:13 39.9933 33.9847 5.0 -.- 3.8 3.8 YAYLAYURT-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2022.05.02 05:20:42 36.9658 27.6565 4.0 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.02 05:17:29 39.7805 41.3713 3.8 -.- 1.3 -.- GECITKOY-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.05.02 05:05:54 38.5910 44.1817 5.0 -.- 2.2 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel
2022.05.02 04:41:19 37.1962 29.0113 7.7 -.- 2.1 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 04:19:34 37.1653 28.8702 10.2 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 02:26:52 37.0217 28.9693 5.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.05.02 02:09:09 37.2505 29.1097 7.6 -.- 1.6 -.- ALPA-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.05.02 01:33:09 38.8408 28.1850 2.3 -.- 1.6 -.- SAHINKAYA-GORDES (MANISA) İlksel
2022.05.02 01:06:57 38.2680 38.9812 21.9 -.- 1.5 -.- DAMLI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.05.02 00:40:28 40.7592 31.6612 5.4 -.- 1.6 -.- YAKUPLAR-(BOLU) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD bugünkü deprem haberlerini vatandaşlara son dakika olarak duyuruyor. AFAD verilerine göre 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi'nden bulabilirsiniz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremleri anlık olarak sitesinde paylaşıyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ