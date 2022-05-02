"ŞOK 2 Mayıs açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda ŞOK açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2022 yılında 2 Mayıs'ta başlıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Peki, ŞOK marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? ŞOK bayramda açık mı,kapalı mı? ŞOK marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!