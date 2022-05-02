"ŞOK 2 Mayıs açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda ŞOK açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2022 yılında 2 Mayıs'ta başlıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Peki, ŞOK marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? ŞOK bayramda açık mı,kapalı mı? ŞOK marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!
BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.
BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.