11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i ağırladığımız şu günlerde bayrama da az bir süre kaldı. Milyonlarca kişi Ramazan Bayramı hazırlığını sürdürürken akıllarda tek bir soru var: '2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?' Bu sorunun net yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bir süredir bayramın uzatılıp uzatılmayacağı merak edilirken bayram tatilinin 9 gün olacağı iddiaları da gündeme geldi. Peki RAMAZAN BAYRAMINDA TATİL UZATILDI MI? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte Bayram tatili açıklaması son dakika...
RAMAZAN BAYRAMINDA TATİL UZATILDI MI?
Bu yılki Ramazan Bayramı takvimine göre;
1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı arifesi
2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün
3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün
4 Mayıs 2022 Çarşamba da Ramazan Bayramının 3. Günü idrak edilecek.
2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLDU MU?
2022 Ramazan Bayramı arifesi 1 Mayıs Pazar günü eda edilecek. 2 Nisan'da başlayacak olan Ramazan Bayramı 4 Nisan'da bitecek.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağı iddia ediliyor. Vatandaşların bu yönde bir beklentisi olsa da henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Son dakika gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram öncesinde yapacağı Kabine toplantısında konuyu ele alması ve Millete Sesleniş konuşmasında Ramazan Bayramı tatil kararını açıklaması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI ÖNEMİ
Ramazan bayramının birçok anlamı ve önemi mevcuttur. Ramazan ayı boyunca nefsini kontrol etmeyi ve şükretmeyi öğrenen insanlar, Ramazan ayından sonra gelen bayramda ise yoksullara bolca yardım eder ve hem kendi hem evinin temizliğine özen gösterir. Bu bayramda insanlar birbirlerini ziyaret ederek aradaki bağı daha da güçlendirmeye çalışır. Fitre ve zekat, Ramazan bayramından önce verilerek yardıma muhtaç insanların Ramazan bayramını mutlu geçirmesine yardımcı olunur. Bayramın ilk günü camide kılınan namazın da Müslüman toplumlar için önemi büyüktür. Bu namaz kalabalık bir şekilde kılınır ve namazdan sonra camide hutbe okunur.
RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI YEPYENİ
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara ve mutluluğa. Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldi! Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar...
Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınızı kutlarız…
Ne mesafeler, ne imkansızlıklar bayramın coşkusuna gem vuramaz. Gönüller bir oldukça mesafeler kısalır, imkan kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan Bayramınız kutlu olsun