🙏Ramazan Bayramı'nda hangi dualar okunur? 👐Bayramda hangi dualar ve sureler okunur? Çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir sorgulamalrı arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu ve iç huzurunu yaşayan İslam alemi Ramazan Bayramı'nda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor ve hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. İşte tüm bilgiler...
RAMAZAN BAYRAMI DUASI
Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah'ım! Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılmayı, batılı da batıl bilip ondan da uzaklaşmayı; Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkâr olmayı nasip eyle!
Kur'an-ı Kerim'i; kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddî ve manevî dertlerimizin devası eyle. Kerim Kitabımızı ve Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım!
Bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle! Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım!
Ya Rabbi! Bizleri anne-babalarımıza hayırlı evlatlar eyle!
Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle! Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle!
Evlatlarımızı sana itaatkâr, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım!
Ya İlahî! Bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne i'lâ-i kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize merhametinle muamele eyle, onların makamlarını âli eyle. Allah'ım! Millet olarak bizlere, şehitlerimizin aziz hatırasını, milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle! Bizleri, onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan, bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle!