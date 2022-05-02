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    • Haberler
    • 02.05.2022 22:39
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    • 02.05.2022 22:39
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    RAMAZAN BAYRAMI İL İL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ 2022: 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama ekranı!

    3-4 Mayıs nöbetçi eczaneler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi merak ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla eczaneler kapalıdır. İlaç ihtiyacı olan ve eczaneye gitmesi gereken vatandaşlar, illerindeki nöbetçi eczane listesini araştırıyor. İşte, 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler listesi!

    takvim.com.tr
    Nöbetçi eczane sorgulama: 2-3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi eczane listesi için tıklayın .

    Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle bayram boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak. Bu kapsamda eczaneden ilaç alacak vatandaşlar nöbetçi eczane listesini araştırmaya başladı. Haberimizin içerisinden 3-4 Mayıs nöbetçi olan eczanelerin listesine ulaşabilirsiniz.

    RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

    Eczaneler resmi tatil boyunca kapalıdır. Vatandaşlar, ilçelerinde bulunan nöbetçi eczanelerden ilaçlarını temin edebilecekler. İstanbul, Ankara ve İzmir ve il il nöbetçi eczaneleri görüntülemek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz...

    NÖBETÇİ ECZANELER HANGİLERİ?

    İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İL NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        NÖBETÇİ ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ!

        Nöbetçi eczaneler mesai bitiminden ertesi gün saat 08.30'a kadar hizmet vermektedir. Nöbetçi eczane listesi her gün yenilenmektedir.

        BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

        Tüm resmi bayramlarda ve tatillerde Aile Sağlık Merkezleri (ASM) kapalıdır. Resmi tatillerde acil servisler ve yoğun bakım üniteleri açıktır. 24 saat esasına göre hizmet veren yerler yani hastanelerin acil bölümleri açık olacak, randevulu hastalar bayramdan sonra muayene olabilecek.
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        Haberler Haberler RAMAZAN BAYRAMI İL İL NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ 2022: 3-4 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczane sorgulama ekranı!
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