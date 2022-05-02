Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? AÇIKLAMA GELDİ! 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022?

2022 RAMAZAN BAYRAM'NDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler haricinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bütün yollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.

Ayrıca Ramazan Bayramı süresince Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.