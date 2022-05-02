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    • 02.05.2022 11:14
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    • 02.05.2022 11:17
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    Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? AÇIKLAMA GELDİ! 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022?

    2022 Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Gidecekleri yerler için köprü ve otobanları kullanmak isteyenler ücret ödeyip ödemeyeceğini öğrenmek istiyor ve en çok araştırılanlar arasında Osmangazi Köprüsü 2022 geçiş ücreti oluyor. Peki 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022? Gelen açıklama ile Osmangazi Köprüsü ve diğer köprü, otoyolların bayramda bedava olup olmadığı netleşti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi?

    Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bayramda gezmeye gidecekler, sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler hangi yolların ücretsiz olduğunu öğrenerek buna göre bir planlama yapmak istiyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin olup olmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    2022 RAMAZAN BAYRAM'NDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler haricinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bütün yollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.

    Ayrıca Ramazan Bayramı süresince Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

    BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

    Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak ancak ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

    Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.

        2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

        Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

        Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.

        İstanbul Avrasya Tüneli'nde otomobil geçiş ücreti 2022 yılı boyunca her gün 05.00-23.59 saatleri arasında tek yönde 53 TL olarak belirlenirken; 00.00-05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olacak şekilde tek yönde 26.50 TL olarak belirlenmiştir.

        Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 1 Ocak 2022 itibari ile 184.5 TL olarak belirlenmiştir. Köprüden geçmek isteyen motosikletler 129 TL, minibüs ve ticari araçlar 295 TL, otobüsler 350 TL, kamyonlar 464.5 TL, tırlar 585 TL ödeyerek kullanabilecek.
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        Haberler Haberler Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? AÇIKLAMA GELDİ! 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022?
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