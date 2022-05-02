Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? AÇIKLAMA GELDİ! 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022?

Osmangazi Köprüsü bugün ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü geçisi bedava mı 2022 sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bayramda gezmeye gidecekler, sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler hangi yolların ücretsiz olduğunu öğrenerek buna göre bir planlama yapmak istiyor. Bayramda Osmangazi Köprüsü geçiş ücretinin olup olmadığını haberimizden öğrenebilirsiniz.
2022 RAMAZAN BAYRAM'NDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeler haricinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki bütün yollar ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir.
Ayrıca Ramazan Bayramı süresince Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak ancak ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.
Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.