ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA NAKİL VE GEÇİŞLER YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni Yönetmelikle, 7 Eylül 2013 tarihli yönetmeliğin, ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme, sınıf tekrarı ve öğrenim hakkını düzenleyen maddelerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri arasında, her sınıf seviyesinde geçiş yapılabilecek. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında taban puan ve boş kontenjan şartına bağlı olarak, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları arasında ise boş kontenjan ve başarı puanı üstünlüğüne göre 12. sınıfa kadar nakil veya geçiş olabilecek.

Merkezi sınav puanıyla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kendi arasındaki nakil ve geçiş işlemlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat-beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10. sınıflarından geçiş imkanı sağlandı.

11'nci sınıf sonunda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öğrenim hakkını kullanmamış sayılacak ve öğrenci, meslek derslerinden göreceği eğitime bağlı olarak bir üst sınıfa devam edecek, Anadolu imam hatip liselerine geçiş yapan öğrenciler de istemeleri halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.