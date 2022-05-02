iPhone 14 ne zaman çıkacak? 📱iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar? Türkiye'de kaç TL'den satılacak? iPhone 14 özellikleri neler?

İPHONE 14 TEKNİK ÖZELLİKLER NELERDİR?

Sızıntılara göre; iPhone 14, 6.06 inç boyutunda, OLED LTPO ekranla gelebilir. Bu sayede telefonun ekranı, 1Hz ile 120 Hz yenileme hızları içinde geçiş yapabilecek. Akıllı telefon, enerjisini ise A16 Bionic işlemcisinden alacak.

iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modelleri için 6.68 inç büyüklüğünde monitör bilgisi mevcut. İşlemcileri ise 14 Max için A15 Bionic, 14 Pro Max için ise A16 Bionic olacak.

iPhone 14 modeli ise enerjisini A15 Bionic işlemcisinden alacak. Akıllı telefon, 6.06 inç büyüklüğünde, 60Hz yenileme hızında elastik OLED ekranla beraber gelecek.

Serideki bütün modeller, 6GB RAM ile kutudan çıkacak. Ek olarak, Promotion yenileme hızını destekleyen LTPO paneli kullanılacak. Bu sayede cihazlar, yüksek monitör tazeleme hızında (120Hz) pil tüketimini en aza indirecek.

Son ortaya çıkan teknik çizime nazaran iPhone 14, bu şekilde görünecek: