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    • Haberler
    • 02.05.2022 08:02
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    • 02.05.2022 08:02
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    Hıdırellez dilek duası nasıl dilenir? Hıdırellez ne zaman 2022, hangi gün? Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Kutlama gelenekleri...

    hıdırellez ne zaman 2022, hangi gün sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Sorularına yanıt arıyor. Peki Hıdırellez dilek duası nasıl dilenir? Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bayramlardan birisi olan Hıdırellez hakkında bilgiler merak ediliyor. Baharın gelişini müjdeleyen, bolluk ve bereket için dileklerin dilendiği Hıdırellez kutlama geleneklerinin neler olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hıdırellez ne zaman 2022, hangi gün?

    Hıdırellez ne zaman 2022, hangi gün? Hıdırellez dilek duası nasıl dilenir? Hıdırellez nedir, neden kutlanır? Kutlama gelenekleri nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her sene bahar aylarında en çok merak edilen konular arasında yer alan Hıdırellez bayramı için geri sayım başladı ve hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir.

    HIDIRELLEZ NE ZAMAN 2022?

    Miladi takvime göre 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır.

    2022 yılı Hıdırellez Bayramı 5 - 6 Mayıs günleri arasında kutlanıyor olacak.

    HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

        HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NELERDİR?

        Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir.

        Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

        Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

        HIDIRELLEZ NEDİR?

        Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülerek çeşitli ritüellerle kutlanır.

        HIDIRELLEZ DİLEĞİ NASIL DİLENİR?

        Hıdrellez gecesi Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

        Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

        Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar",

        Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.
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