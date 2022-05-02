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    • Haberler
    • 02.05.2022 14:00
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    • 02.05.2022 14:00
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    👐Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi? 🙏Fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Fitre 2022 ne kadar? Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi sorularının yanıtlarını sabah saatlerindne itibaren yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Fıtır Sadakası olarak da bilinen fitre miktarı her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Oruç tutmayanların verdiği fıtır sadakası fitre herkese verilmiyor ve neye göre hesaplandığı da merak ediliyor. Peki fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    Fitre 2022 ne kadar?

    Fitre 2022 ne kadar? 👐Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi? 🙏Fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyası bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da fıtır sadakası diğer adıyla fitre hakkında bilgileri edinmek istiyor. İşte Müslüman alemini yakından ilgilendiren fıtır sadakasına ilişkin tüm bilgiler...

    FİTRE 2022 NE KADAR?

    Ramazan 2022 yılında 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahiplerine maddi durumu iyi olanlar tarafından fitre veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2022 yılı için fitre bedelini asgari 40 TL olarak duyurudu. Erbaş, "Herkes kendi imkanına göre fitresini belirleyebilir. Ama asgari bu sene 40 lira olarak belirledik. 40 liranın altına düşmemesi lazım. Dolayısıyla üst sınırı yok. Varlıklı insanlarımız, zengin insanlarımız ne kadar çok verebilirse o kadar çok sevap alacaklardır" dedi.

    FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

    Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Bir diğer adıyla fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması uygun görülür.

    Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Fitre verilmesi uygun görülmeyen kişiler:

    a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara

        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara

        c) Eşe

        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye

        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

        f)Gayrimüslimlere

        FITIR SADAKASI NE ZAMAN VERİLİR, NASIL HESAPLANIR?

        Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

        Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

        Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

        Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

        Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

        Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.
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        Haberler Haberler 👐Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi? 🙏Fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır?
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