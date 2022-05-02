Fitre 2022 ne kadar? 👐Fitre ne zaman verilecek, Ramazan Bayramı süresince verilmeli mi? 🙏Fitre kimlere verilir, hesaplama nasıl yapılır?

FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Bir diğer adıyla fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması uygun görülür.

Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez. Fitre verilmesi uygun görülmeyen kişiler:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara