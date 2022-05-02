2,3,4 MAYIS RAMAZAN BAYRAMINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?Ramazan Bayramı'nın 1. gününü kutladığımız bu günde en çok merak edilen konuların başında toplu taşımalar geliyor. Özellikle megakent İstanbul ve başkent Ankara'da milyonlarca kişi ulaşımın bedava olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda 'BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 2 Mayıs İETT otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ücretsiz mi? Bayramda ulaşım kaç gün ücretsiz?' soruları gündemde yer alıyor. İşte yapılan son dakika açıklamalar...
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bayramda İZBAN, Başkentray ve Marmaray 2,3,4 Mayıs'ta ücretsiz kullanılabilecek. İstanbul'daki ulaşım için İBB'den yapılan açıklama şöyle;
''İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.
İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük Bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.
İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.
Metro İstanbul ile Şehir Hatları'nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00'ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.''
2 MAYIS İSTANBUL, ANKARA'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY, VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan "İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması…" Kararı gereğince vatandaşlarımız, 02, 03, 04 Mayıs 2022 tarihlerine rastlayan Ramazan Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro, ANKARAY ve Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir.
Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenlenecektir.