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    • Haberler
    • 02.05.2022 17:31
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    • 02.05.2022 17:49
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    BİM market bugün 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs BİM saat kaçta açılıp, kapanıyor? Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri 2022!

    Bayramda BİM açık mı 2021? Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken bayram süresince marketlerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Vatandaşlar güncel market çalışma saatlerini, günlerini öğrenerek evinin gereksinimlerini alabilmek amacıyla düzenleme gerçekleştirmek istiyor. Peki, BİM marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? BİM bayramda açık mı,kapalı mı? BİM marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    BİM 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı?

    Bayramda BİM açık mı 2021? Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken bayram boyunca marketlerin hizmet verip vermediği merak ediliyor. Vatandaşlar güncel market çalışma saatlerini, günlerini öğrenerek evinin ihtiyaçlarını almak için planlama yapmak istiyor. Peki, BİM marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? BİM bayramda açık mı,kapalı mı? BİM marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!

    BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

    BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

    A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

    BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

        ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

        MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

        Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
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        Haberler Haberler BİM market bugün 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? 2-3-4 Mayıs BİM saat kaçta açılıp, kapanıyor? Ramazan Bayramı BİM çalışma saatleri 2022!
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