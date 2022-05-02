Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? 🚗Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? 📣Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ise...

2022 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tek yönlü otomobil geçiş ücreti 2022 yılı itibarıyla 8.25 TL; gidiş-geliş toplam 16.50 TL.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 2022 yılında, otomobiller için tek yönlü geçiş ücreti 19 TL.

Köprüye bağlanan yolların özel otoyol olduğunu ve Kuzey Marmara Otoyolu girişinde de ücret alındığını belirtmek gerekmektedir.