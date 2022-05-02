Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? 🚗Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? 📣Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ise...

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda paralı yolların geçiş ücretleri ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın iç huzurunu yaşayan vatandaşlar gezmek ve sevdiklerini ziyaret etmek için köprüleri, otoyolları kullanacak. Peki bedava ve ücretli olanlar merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak ancak ücretsiz geçişler yap-işlet-devret projelerini kapsamayacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.
Kararla ayrıca, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile toplu taşıma hizmetleri 2-4 Mayıs arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.