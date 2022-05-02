BAYRAMDA FİLE MARKET AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs File market kaça kadar açık? Ramazan Bayramı FİLE market çalışma saatleri

BAYRAMDA FİLE MARKET AÇIK MI 2022?

Ramazan Bayramı'nın 1.günü yani 2 Mayıs Pazartesi bazı zincir marketler kapalı olacak. Ancak bakkallar tüm gün hizmet vermeye devam edecektir.

2,3,4 MAYIS ZİNCİR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 BAYRAMDA AÇIK MI?

A101 marketleri bayramın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü çalışmayacak. Bayramın 2. ve 3.günü olan 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermeye devam edecek.

BİM BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK?

BİM market zincirlerinin Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacağı tahmin ediliyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.