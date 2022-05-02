BAYRAMDA ZİNCİR MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2022! Ramazan Bayramı bu yıl 2,3,4 Mayıs'ta kutlanacak. Bayram dolayısıyla kamu kurumlar tatil edildi. Bu kapsamda bankalar, noterler, belediye ve kaymakamlıklar kapalı olacak. Bayramda başka nereler hizmet veremeyecek merak konusu oldu. Peki BAYRAMDA FİLE MARKET AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs File market kaça kadar açık? Ramazan Bayramı FİLE market çalışma saatleri haberimizde!
BAYRAMDA FİLE MARKET AÇIK MI 2022?
Ramazan Bayramı'nın 1.günü yani 2 Mayıs Pazartesi bazı zincir marketler kapalı olacak. Ancak bakkallar tüm gün hizmet vermeye devam edecektir.
2,3,4 MAYIS ZİNCİR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 BAYRAMDA AÇIK MI?
A101 marketleri bayramın ilk günü yani 2 Mayıs Pazartesi günü çalışmayacak. Bayramın 2. ve 3.günü olan 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri 09.00 - 21.30 saat aralığında hizmet vermeye devam edecek.
BİM BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU, KAÇA KADAR AÇIK?
BİM market zincirlerinin Ramazan Bayramının ilk günü kapalı olacağı tahmin ediliyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal saatlerinde çalışmayı sürdürecek.
ŞOK RAMAZAN BAYRAMINDA AÇIK MI?
ŞOK marketlerin de BİM ve A101'de olduğu gibi bayramın ilk günü 2 Mayıs Pazartesi kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.
MİGROS BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Migros market zincirinin bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre farklılık gösterebilmektedir.
2022 FİLE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
09:00–21:00