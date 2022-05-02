2022 Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitecek, 5 Mayıs ders var mı? 5 - 6 Mayıs Perşembe Cuma okullar tatil mi?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramının toplamda 3 gün sürmesinin yanı sıra arifeyle birlikte Cumartesi ve Pazar gününü içine alan bayram tatili toplamda 5 gün sürecek. Buna göre Ramazan Bayramı tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında değerlendirilebilir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından henüz bu yönde bir karar çıkmadı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Kabine toplantısından Bayram tatiline yönelik bir açıklama gelmedi.