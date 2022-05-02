Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 02.05.2022 09:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.05.2022 09:05
    ABONE OL

    2-3-4 Mayıs ŞOK saat kaçta açılıp, kapanıyor? ŞOK bugün açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı ŞOK çalışma saatleri 2022!

    Tüm illerden milyonlarca vatandaş doğrultusundan Bayramda marketler açık mı 2021? Sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Mübarek Ramazan Bayramı'nı vatandaşlar büyük bir coşkuyla karşılıyor Peki, Ramazan Bayramı'nda marketler saat kaçta açılacak, kapanacak? ŞOK marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    ŞOK 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı?

    "ŞOK 2 Mayıs açık mı?" sorusu bayramın gelmesi ile beraber araştırılıyor. Bayramda ŞOK açık mı? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Ramazan Bayramı 2022 yılında 2 Mayıs'ta başlıyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı'nda ŞOK marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. gün açık olması bekleniyor. ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00'da başlar ve Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Peki, ŞOK marketler 2 Mayıs Pazartesi açık mı, kapalı mı? ŞOK bayramda açık mı,kapalı mı? ŞOK marketler 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte detaylar!

    BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

    BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

    A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

        BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

        ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

        MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

        Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Meteoroloji saat verdi! Öğleden sonra başlıyor
        Haberler Haberler 2-3-4 Mayıs ŞOK saat kaçta açılıp, kapanıyor? ŞOK bugün açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı ŞOK çalışma saatleri 2022!
            SON DAKİKA