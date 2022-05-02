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    • Haberler
    • 02.05.2022 17:31
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    • 02.05.2022 17:48
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    2-3-4 Mayıs A101 açık mı, kapalı mı? A101 bayramda saat kaçta açılıp kapanacak? A101 BUGÜN BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!

    Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'nda market çalışma saatleri kaç? Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerinde farklılık olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram evveli alışverişlerini tamamlamak isteyenler bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, A101 bayramda açık mı,kapalı mı? A101 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri!

    takvim.com.tr
    A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!

    Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'nda market çalışma saatleri kaç? Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram öncesi alışverişlerini tamamlamak isteyenler bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, A101 bayramda açık mı,kapalı mı? A101 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri!

    BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

    Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.

    BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

    İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;

    A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

        BİM BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM marketin bayramın ilk günü kapalı olacağı düşünülüyor. 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ise normal çalışma saatlerine göre devam edecek.

        ŞOK BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK marketlerin de A101 ve BİM'de olduğu gibi bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdürecek.

        MİGROS BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ

        En büyük zincir marketlerden biri olan Migros'un bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.

        Marketlerin çalışma saatleri bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
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        Haberler Haberler 2-3-4 Mayıs A101 açık mı, kapalı mı? A101 bayramda saat kaçta açılıp kapanacak? A101 BUGÜN BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022!
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