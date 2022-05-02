2-3-4 Mayıs A101 açık mı, kapalı mı? A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ 2022! A101 bayramda saat kaçta açılıp kapanacak?

Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'nda market çalışma saatleri kaç? Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor. Bayram öncesi alışverişlerini tamamlamak isteyenler bayramda marketler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, A101 bayramda açık mı,kapalı mı? A101 2-3-4 Mayıs saat kaçta açılıp kapanıyor? İşte A101 Ramazan Bayramı çalışma saatleri!
BAYRAMDA MARKETLER ÇALIŞIYOR MU, KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?
Zincir marketlerin çoğu bayramın 1. Günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. Ancak yerel marketler ve bakkallar faaliyette olacak.
BAYRAMDA A101 MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte zincir marketlerin bayramda açılış ve kapanış saatleri;
A101 BAYRAM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 market bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. 3 Mayıs Salı günü ve 4 Mayıs Çarşamba günü 09.00 - 21.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.