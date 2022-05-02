🧧 2 Mayıs Türk bayraklı, dini eşe, dosta, sevgiliye, arkadaşa, SMS ile Bayram mesajı gönder KOPYALA-YAPIŞTIR! FARKLI, DUALI RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI RESİMLİ

ANLAMLI, GÜZEL, YENİ, HADİSLİ, DUALI, AYETLİ BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2022

Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün.

Milli ve manevi değerlerin coşkuyla yaşandığı, toplumsal bağların güçlendiği, huzur, barış, sevgi ve kardeşlik atmosferinin pekiştiği müstesna günlerden olan Ramazan Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayına veda ederken birlik ve beraberlik duygularımızın perçinlemesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.