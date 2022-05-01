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    • Haberler
    • 01.05.2022 08:07
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    • 01.05.2022 08:07
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    Trafik cezası sorgulama 2022! E-devlet araç plakasına yazılan trafik cezası ödeme ekranı! Trafik cezasına itiraz edilir mi?

    Trafik cezası sorgulama 2022! E-devlet araç plakasına yazılan trafik cezası ödeme ekranı! Trafik cezasına itiraz edilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca araç sahibi bilerek ya da bilmeden trafik kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını öğrenmek istiyor ve haberimizden konuyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Araç plakasına yazılan ceza sorgulama ekranı 2022! Trafik cezası nasıl, nereye ödenir? Trafik cezasına itiraz nereden yapılır?

    Trafik cezası sorgulama 2022! E-devlet araç plakasına yazılan trafik cezası ödeme ekranı! Trafik cezasına itiraz edilir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca araç sahibi bilerek ya da bilmeden trafik kurallarını ihlal etmesi gerekçesiyle araç plakasına yazılan ceza olup olmadığını öğrenmek istiyor ve haberimizden konuyla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

    ARAÇ PLAKASINA YAZILAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

    - Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini yapabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

    - E devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.

    ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA

    Bir yıldan daha eski trafik cezalarını E Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.

    Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.

        TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

        Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra (1 yıl içerisinde ya da daha eski fark etmeksizin) borçlarınızı nakit olarak vergi daireleri, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.

        Trafik cezasına itiraz edilir mi?

        Trafik cezalarına karşı itiraz yoluna gitme usulü verilen cezanın mahiyetine göre değişmektedir. Bir kişiye sadece trafik para cezası verilmesi durumunda kişinin bu cezaya karşı 15 gün içerisinde sulh ceza hâkimliğine itiraz etmesi gerekmektedir.Trafik cezasına itiraz için görevli yer aslında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler çok olmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.

        TRAFİK CEZASINA İTİRAZ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapabilirsiniz.

        İtiraz dilekçesi,
        Trafik cezasına ait karar tutanağı,
        Ruhsatın fotokopisi,
        Ehliyetin fotokopisi
        Kimliğin fotokopisi,
        Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont.
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        Haberler Haberler Trafik cezası sorgulama 2022! E-devlet araç plakasına yazılan trafik cezası ödeme ekranı! Trafik cezasına itiraz edilir mi?
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