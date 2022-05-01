Tadı damaklarda kalacak pratik hazırlanan ve lezzetli evde soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava tarifi! Malzemeler ve püf noktası...

Tekrar daire şeklindeki yufkamızdan yerleştirelim. Üzerine parçalı yufkalardan yerleştirerek üzerine bir kaşık yağ gezdirelim.

Bu şekilde yufkaların yarısını tepsimize üst üste sıralayalım (Son 2 katta bütün yufka parçalarından yerleştirelim.)

Ardından baklavamızın ara malzemesini yerleştirelim. Ben iri çekilmiş fıstık kullandım siz dilerseniz fındık ya da cevizde kullanabilirsiniz.

Bu aşamada fırınımızı alt üst fansız ayarda 170°C'de ısınmaya bırakalım.

Fıstıklarımızı yerleştirdikten sonra üst için ayırdığımız yufkalarımızı üst üste, aralarına yağ dökerek aynı şekilde sıralamaya devam edelim.

Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile keselim ve yağımızdan sürelim.

Hazırladığımız baklavamızı dilediğimiz boyutta keselim.

Baklavamızı 170°C fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakalım. Ben 1 saat 10 dakika kadar pişirdim, fırına göre değişir bu süre, acele etmeden güzelce pişmesini bekleyin.

Baklavamız pişerken biz de şerbetimizin sütünü ekleyelim ve karıştırarak bekletelim.

Kızaran baklavamızı fırından alalım ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletelim.

Soğuyan baklavamızın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirelim. Şerbeti çekmesi için 1 saat kadar dinlendirelim.



Sıra geldi baklavamızın üzerini süslemeye. Ben kakaoyu süt tozu ile karıştırarak açtım. Ardından süzgeç yardımı ile baklavanın her yerini bu karışımla kapladım. Buzdolabında dinlendirdiğimiz soğuk baklavamız hazır.

Üzerini toz fıstıkla ve çikolata rendesi ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.