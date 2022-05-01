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    • Haberler
    • 01.05.2022 07:01
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    • 01.05.2022 07:01
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    Şevval ayı orucu ne zaman, hangi günler tutulur? Şevval ayı ne zaman başladı mı? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz...

    Şevval ayı ne vakit başlıyor ne vakit bitiyor 2022? Şevval ayı orucu ne vakit, hangi günler tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. İslam dünyası Ramazan ayının bitmesine yalnızca günler kala en çok merak ettiği konular arasında Şevval ayı yer alıyor ve haberimizden bütün verilere ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Şevval ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2022?

    Ramazan ayının son günleri yaşanırken tüm illerden Müslüman vatandaşlar Şevval ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor 2022 sorusunun yanıtını merak ediyor. Her yıl heyecanla beklenen mübarek günler arasında yer alıyor, önemine oruç ibadetine ve namazı hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Şevval ayı orucu ne zaman, hangi günler tutulur? Şevval ayının 1. günü kıldığımız namaz hangisidir? 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

    Şevval ayı, Hac aylarından ilkidir. Ramazan ayının peşinden gelen bu mübarek ay, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlar. Şevval ayında oruç tutmak isteyenler bu tarihe dikkat ederek şevval ayını 30 Mayıs 2022 tarihinde uğurlayabilir.

    ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Şevval ayı orucu için şevval ayının başlaması gerekir. Bu orucu tutmak için Kurban ya da Ramazan Bayramı döneminden sonra uygun görülmemektedir.
    Çünkü şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın 1. günü başlar.
    Ancak bayramın 1. günü oruç tutulmaz. Şevval oruçları için bayramın ilk günü geçmelidir.
    Her sene Hicri takvimin 10. ayında şevval ayı başlar ve oruç tutmak isteyenler niyetlenip oruca başlar.

    Şevval orucunu tutmak için 6 gün oruç yeterlidir. 6 günü peşpeşe tutmak zorunluluğu yoktur.
    Şevval ayı içinde 6 günü aralıklı şekilde tutabilirsiniz.
    2 Mayıs 2022 tarihinde başlayan şevval ayı içinde tutacağınız 6 günlük orucu 30 Mayıs 2022 tarihine kadar bitirebilirsiniz.
    Şevval orucu, ramazan ayı orucu gibi farz değildir. Ancak sünnet olan şevval orucunun sevabı da büyüktür.

        ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

        Tıpkı ramazan orucu gibi sevabı büyük olan şevval orucu, niyet edildikten sonra başlar.
        Şevval orucunu tutmak isteyenler, içinden geldiği gibi oruç tutmak için niyet edebilir.
        Allah için, Allah rızası adına niyet ettikten sonra içinizden geçen hayırlı duaları okuyarak niyet edebilirsiniz.
        Şevval ayı orucu nasıl tutulur diyenler öncelikle niyet etmeyi unutmamalıdır.
        Eğer ramazan ayında tutamadığınız oruçların kazasını şevval ayında tutacaksanız; bunu niyetinizde belirtmelisiniz.
        Din görevlilerine gelen sorulardan biri de şevval ayında tutulan oruç kazaya sayılır mı oluyor.
        Ramazan orucunu tutamayanlar, Ramazan Bayramı ile başlayan şevval ayında kaza orucunu tutabilir.
        Niyet ederken: "Niyet ettim Allah rızası için bugün şevval orucu tutmaya." denilebilir.
        Kaza orucunun niyetinde mutlaka kaza orucu olduğunu dile getirmelisiniz.

        ŞEVVAL AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

        Uteka (Azatlılar) namazı 8 rekattır.

        1. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        2. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        3. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        4. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        5. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        6. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        7. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        8. rekat : 1 Fatiha + 15 İhlas Suresi
        Namaz bitince 70 kere 'Subhânellah' zikri çekilir. Ardından 70 kere Salavat çekilir.
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