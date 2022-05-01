Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 01.05.2022 18:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 18:41
    ABONE OL

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

    Ramazan Ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca çalışan bayramın tarihini araştırmaya koyuldu. Bayram vesilesiyle tatil yapmayı planlayan vatandaşlar bu kapsamda internet arama motorlarında 'RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?' sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylı yanıtlar...

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ Ramazan ayının ortalarındayız. 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı tüm yurtta ibadetlerle geçiriliyor. Mübarek Ramazan ayı idrak edilirken bir yandan da Ramazan Bayramı bekleniyor. Bu bayramda tatil planı olanlar, izin yapmak için gün sayanlar RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte 2022 Ramazan Bayramı tarihi, ve tatil süresi...

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlayıp 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK, 9 GÜN MÜ?

    Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Ramazan Bayramı tatili şu an için 2-3-4 Mayıs tarihleri olarak biliniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer verilecektir.

    RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

    Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.

    - Gülerek geldi Mübarek Ramazan Bayramı, Şimdi Ellerim Havada Dua Ediyorum Yaradanıma Bu Mübarek Ramazan Bayramında herkes Mutlu Olur inşallah Dualarım ALLAH ıma..

    Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.

    (-) En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

    (-) Şeker tadında bir Ramazan Bayramı diler her şeyin kalbiniz kadar güzel olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…

    (-) Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mek,nınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun.

    -Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
    - Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

    Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

        -Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı'nı doya doya yaşıyalım. Hayırlı bayramlar.


        -Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

        - Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

        -Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

        -Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

        Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

        Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

        Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız mübarek Olsun.

        Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Ramazan Bayramın mübarek Olsun.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden savaşı dünyaya yayacak
        Haberler Haberler RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
            SON DAKİKA